Torneio de voleibol animou Vialonga

Durante dois dias o pavilhão desportivo de Vialonga foi palco para um torneio de voleibol promovido pelo Centro Desportivo Alverca Vólei nos dias 7 e 8 de Outubro. Para ajudar a aos custos com a organização do evento, o município de Vila Franca de Xira aprovou por unanimidade uma proposta visando conceder ao clube uma isenção do pagamento de taxas por ocupação do pavilhão no valor de 227,36 euros.