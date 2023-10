VFX tem um novo Conselho Municipal de Desporto

Tomaram posse na última semana os membros do Conselho Municipal de Desporto de Vila Franca de Xira (CMDVFX), um órgão consultivo dedicado à promoção da actividade física e do desporto no concelho, que reúne 27 conselheiros de diversas áreas da sociedade, incluindo política, desporto, saúde e educação.

A cerimónia de tomada de posse teve lugar nos paços do concelho a 27 de Setembro. O conselho tem como missão a elaboração de propostas e medidas para estimular o desporto em todas as suas vertentes e modalidades no concelho. Além disso visa promover a participação activa dos vários agentes e parceiros desportivos locais na formulação e dinamização da política desportiva tanto a nível local como nacional. Entre as metas traçadas está o incentivo à prática desportiva nas comunidades locais em todas o concelho.

Durante a cerimónia, Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, destacou os esforços recentes para melhorar as infraestruturas desportivas do território, particularmente as obras de melhoria nos pavilhões municipais, incluindo novos pisos e instalação de novos relvados sintéticos por todo o concelho. Além disso revelou a requalificação de cinco polidesportivos ao ar livre cujas obras estão em andamento, a recente inauguração do Centro Municipal de Actividades Náuticas em parceria com a Federação Portuguesa de Canoagem e a melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida no Pavilhão Desportivo do Forte da Casa.