Vitória de Santarém soma derrota na 3ª divisão de futsal

A equipa de futsal sénior masculina do Vitória Clube de Santarém, orientada por João Correia, perdeu na quarta jornada da 3ª divisão nacional de futsal frente ao Reguilas Tires por 7-3. Os golos da equipa escalabitana foram apontados por Bruno Garcia, Tomás Veríssimo e João Peitaço. O clube encontra-se no 6º lugar da tabela classificativa da série C entre 12 participantes.