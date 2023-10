FestAzul foi um sucesso e vai ajudar a realizar sonho da associação A Farpa

A Farpa - Associação Familiares e Amigos do Doente Psicótico vai poder cumprir o sonho de ter uma nova sede para melhorar as condições para utentes e colaboradores. Com os 28 mil euros angariados na FestAzul vai ser possível concluir as obras e passar para o centro da cidade de Santarém este ano.

A Farpa - Associação Familiares e Amigos do Doente Psicótico recebeu um cheque de mais de 28 mil euros com a nona edição da FestAzul, organizada pelo grupo Asas pela Vida, fundado num evento da Liga Portuguesa Contra o Cancro com a finalidade de ajudar instituições. Na festa que se realizou no CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, foram vendidas, segundo a organização, 1.100 pulseiras, dinheiro com o qual vai ser possível concluir a requalificação das novas instalações de A Farpa, por trás do antigo presídio de Santarém. A inauguração está para breve.

A Farpa existe em Santarém desde 1998 com o objectivo de promover e apoiar actividades de cariz comunitário dirigidas a pessoas com patologia do foro psiquiátrico, seus cuidadores, profissionais e comunidade. Foi fundada no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santarém e comemorou 25 anos este ano. O seu trabalho foca-se em acções que visam a informação e a sensibilização para as doenças psiquiátricas e a criação de estruturas próprias no âmbito da reabilitação sociofamiliar e profissional, abrangendo os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Coruche, Chamusca, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.

A apresentação do valor angariado decorreu na sexta-feira, 20 de Outubro, no Palácio de Landal, em Santarém, sede da Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES). A iniciativa contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, da directora da instituição A Farpa, Filipa Martinho, e da equipa de voluntárias do Asas pela Vida. A nona edição da FestAzul foi apoiada pelo município, pela Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES), e parceiros.