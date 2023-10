Mais de uma centena de rastreios promovidos pelo CSPMA

A instituição dos funcionários do município de Abrantes realizou a iniciativa com os seus parceiros da área da saúde.

O Centro Social do Pessoal do Município de Abrantes (CSPMA), com os seus parceiros na área da saúde, realizou uma centena de rastreios, nas áreas da Memória, Depressão, Saúde Capilar, Enfermagem podológica, medição de Glicemia, Triglicéridos, Colesterol Total e HDL, Visão, Audição e Higiene oral. A iniciativa decorreu na manhã de 10 de Outubro. O CSPMA conta com a colaboração voluntária de funcionários da Câmara Municipal de Abrantes e dos Serviços Municipalizados de Abrantes.

A instituição, actualmente presidida por Júlia Augusta, tem 56 anos de actividade ininterrupta e mais de seiscentos associados.