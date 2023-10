Nome da Cartágua utilizado para esquema de phishing

Se recebeu uma mensagem por telémovel em nome da Cartágua – Águas do Cartaxo alusiva a cartões bancários, não clique porque é fraude. A empresa explica a O MIRANTE que está tentar resolver o problema.

O nome da Cartágua - Águas do Cartaxo foi utilizado para esquemas de phishing com o envio de SMS em nome da empresa a clientes e não clientes. A directora de serviços da Cartágua, Débora Silva, explicou ao nosso jornal na manhã de segunda-feira, 23 de Outubro, que a empresa está a tratar do assunto. O MIRANTE teve acesso a uma mensagem enviada às 05h33 de 16 de Outubro em nome da Cartágua, com o seguinte texto: “NOVOBANCO: A partir de 17/10/2023 você não poderá utilizar seu cartão, será necessário activar o novo sistema”, seguindo-se um link.

O phishing consiste em utilizar métodos tecnológicos que levam o utilizador a revelar dados pessoais e confidenciais. Normalmente os dados pessoais roubados dizem respeito a informações de contas bancárias, logins de contas online e outras informações confidenciais. Para não ser vítima de phishing nunca aceda a links ou anexos de e-mails estranhos, observe as características da mensagem, desconfie de notícias e ofertas sensacionalistas, não se deixe guiar pelo tom ameaçador ou alarmista da mensagem, não acredite em prémios ou produtos gratuitos não estando a participar num concurso, nem em produtos abaixo do preço de mercado e, em caso de dúvida, contacte previamente, por telefone, a empresa ou instituição cujo nome está a ser utilizado.