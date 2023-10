Comboios de alta velocidade

Li um artigo, publicado no vosso site, de um senhor ferroviário reformado, que apresenta uma solução para o grande problema da ligação a Lisboa a partir do Carregado, dos comboios de alta velocidade. Tenho outra proposta muito melhor - na cabeça de um português há sempre grandes propostas (e pouca obra). Ironia.

Entre o Entroncamento e Santarém a via férrea atravessará o rio Tejo e seguirá até o Barreiro. Entre o Entroncamento e Lisboa, logicamente, não deve haver paragens. No Barreiro será feita uma nova ponte, entre o Barreiro e Chelas-Oriente, aliás travessia já prevista. Esta linha férrea fará a ligação em alta velocidade até Espanha e servirá o novo Aeroporto de Lisboa, caso este seja construído na margem sul.

A linha do Norte sofre de grandes constrangimentos, pelo menos, com esta solução, seria um alívio para as populações afectadas.

José Gouveia