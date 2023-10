Condutores revoltados com ratoeira do radar de Foros de Almada

Muito obrigado pelas vossas notícias sobre este tema, como utente regular da via referida e já atingido por uma coima, quando circulava a 63 km! Mais: Ainda por cima, mesmo aceitando a explicação que a ANSR dá, penso que aquela via não é verdadeiramente uma via urbana pois não é interior a nenhum aglomerado populacional (apartamentos com porta de acesso directamente para a rua). As casas, onde existem, são descontínuas e são vivendas com jardins e vedações frontais e é muito raro ver uma pessoa a circular a pé!

Martins



A informação que receberam da ANSR não está correcta. O sinal N1 apenas indica o início da localidade, não define a velocidade de 50 km/hora. Quem define essa velocidade é o artigo do código que diz que a velocidade nas povoações é de 50km/h, uma disposição geral de aplicação em todas as localidades.

Existe um sinal antes dessa placa de 70km/h que “vale” mais do que as disposições gerais, assim diz o Código da Estrada no artigo das precedências. Assim sendo é abusiva a aplicação de quaisquer multas abaixo de 74 km/h. A informação da ANSR é errada e apenas procura justificar um procedimento que por incompetência aplica.

Armando Aparício



A respeito da notícia gostava que fizessem o troço da N4 entre Pegões e Vendas Novas e vissem a sinalização das localidades, com os semáforos limitadores de velocidade a mudarem para vermelho aos 70 km/h. E onde por cima da placa de início de localidade há um sinal de limite de 70km/h.

Nas obras que andam a realizar ou já estão realizadas na Nacional 1, desde o nó de Rio Maior Norte para o sentido norte, tem sinalização que, a meu ver, está uma vergonha, com sinais de limite de 70 km/h dentro das localidades e no sentido Sul-Norte, em frente ao restaurante O Bigodes, o limite é de 50Km/h até não sei onde. Pessoalmente gosto de tentar cumprir as velocidades, mas a maior parte das vezes não consigo pois não consigo entender a sinalização.

Rui Gameiro