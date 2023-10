CDU repudia “medidas agressivas” da Renova contra visitantes da nascente do Almonda

A CDU de Torres Novas repudia a atitude da empresa de produção de papel que apresentou queixa contra um grupo de pessoas que foi, em lazer, passar o Dia da Espiga junto da nascente do rio Almonda.

A CDU de Torres Novas entende que a empresa Renova, sediada na freguesia da Zibreira, concelho de Torres Novas, deu continuidade à sua “postura arrogante, virada para a maximização de lucros” e tomou “medidas agressivas” ao apresentar queixa contra “12 pessoas” que foram passar o Dia da Espiga junto à nascente do rio Almonda. “É com imensa preocupação que a CDU toma conhecimento do desenrolar destes acontecimentos. Reiteramos que a Câmara de Torres Novas tem poder para resolver a questão. Não teríamos chegado a este ponto se o executivo municipal tivesse cumprido os seus deveres de protecção dos cidadãos e do património do concelho que gere”, lê-se na nota enviada à redacção de O MIRANTE.

A CDU sublinha ainda que esta acção da Renova é de “índole duvidosa”, uma vez que a empresa colocou “câmaras de vigilância direccionadas para a via pública, que serviram de meio para identificação das viaturas e seus donos, que, segundo essa sustentação, terão estado junto da nascente no dia 18 de Maio de 2023”.

Tal como O MIRANTE noticiou, a Renova - Fábrica de Papel do Almonda apresentou queixa-crime contra desconhecidos por invasão de propriedade privada após em Maio de 2023 a vedação que interdita o acesso à nascente do rio Almonda ter sido, segundo a empresa, vandalizada. Ao nosso jornal, o director de marketing da Renova, Luís Saramago, reiterou que a queixa foi apresentada porque as pessoas invadiram propriedade privada, o que não teria acontecido caso tivessem visitado a nascente, sem vandalizar a vedação existente e sem passarem para o interior da mesma, em terreno que é propriedade da Renova.