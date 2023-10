Município de Torres Novas garante estar preocupado com segurança rodoviária e a tomar medidas

Atropelamento mortal actualizou antigas reivindicações sobre falta de sinalização rodoviária. Câmara de Torres Novas assegura que já estava a preparar intervenção antes da ocorrência trágica que vitimou uma mulher de 66 anos perto do hospital da cidade.

A Câmara de Torres Novas garante que já se encontrava “a realizar um levantamento de necessidades, com o intuito de aumentar a segurança rodoviária” na Avenida Xanana Gusmão antes de ter ocorrido a 12 de Outubro, junto ao hospital da cidade, o atropelamento mortal que vitimou Florentina Bento de 66 anos. Questionado por O MIRANTE na sequência do alerta deixado pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Concelho de Torres Novas, o município presidido por Pedro Ferreira adianta que a proposta de intervenção, que deverá estar concluída até final de Novembro, contempla a implementação de duas passagens para peões com rebaixamento dos passeios e novo desenho de lancil; instalação de quatro lombas redutoras de velocidade; remarcação das marcas rodoviárias de eixo de via e estabelecimento do limite de velocidade a 40km/hora. A autarquia refere ainda que foram marcados os estacionamentos e aplicada a respectiva sinalização vertical.

Florentina Bento, natural de Ulme e residente em Riachos, recorde-se, faleceu no dia em que foi atropelada no Hospital de Torres Novas, depois de ter entrado em paragem cardiorrespiratória. No próprio dia, a comissão de utentes alertou, uma vez mais, para a necessidade de a Câmara de Torres Novas proceder à pintura da sinalização horizontal da Avenida Xanana Gusmão - que dá acesso ao hospital - e colocar “grande e visível” sinalização vertical.