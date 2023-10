Petição exige melhores condições de segurança e mobilidade na Ponte da Chamusca

Movimento de Utentes de Serviços Públicos de Santarém considera imperativo a construção de uma ponte alternativa à da Chamusca e a conclusão do troço do IC3.

O Movimento de Utentes de Serviços Públicos (MUSP) de Santarém lançou uma petição que tem como objectivo exigir a conclusão do troço do IC3 com a construção de uma nova ponte sobre o Tejo no concelho da Chamusca. Para o movimento, a ponte João Joaquim Isidro dos Reis, vulgo Ponte da Chamusca, construída em 1909, constituiu uma das mais importantes obras realizadas no século passado naquela zona e foi um contributo decisivo para o seu desenvolvimento regional. “Hoje, aquela infraestrutura e acessos não correspondem às necessidades de mobilidade das populações e às actividades económicas dos concelhos limítrofes”, nomeadamente Chamusca, Golegã, Torres Novas e Entroncamento, refere em nota de imprensa.

O MUSP de Santarém considera imperativo a construção de uma ponte alternativa e a conclusão do troço do IC3, ligando a A13, no concelho de Almeirim, à A23 e à A13, em Vila Nova da Barquinha, que ligue as margens do Tejo nos concelhos da Chamusca e da Golegã. “É uma zona com muito trânsito (…) Assim, para melhorar a segurança e mobilidade das populações e as suas actividades, exigimos a conclusão do troço do IC3 com a construção de uma nova ponte sobre o Tejo”, sublinham, acrescentando que na travessia passam diariamente veículos ligeiros e pesados, alguns com matérias perigosas, para e do Ecoparque do Relvão, assim como equipamentos agrícolas e equipamentos militares.