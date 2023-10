Propostas para requalificar Santo Estêvão

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Já abriu o período de entrega de propostas para as obras de requalificação da zona central de Santo Estêvão. O processo sofreu atrasos porque foram pedidos esclarecimentos e por isso o prazo de entrega das propostas foi prorrogado. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, após questão levantada pelo vereador do PSD, Luís Feitor. Segundo o edil, após análise das propostas o projecto é adjudicado e submetido à consideração do órgão executivo.