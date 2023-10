Abrantes com projecto aprovado para integração de migrantes

Projecto “Escolhas 9.ª Geração” resulta de uma parceria entre a Câmara de Abrantes e a Cruz Vermelha local e vai contar com financiamento europeu na ordem dos 230 mil euros.

O município de Abrantes viu aprovado o financiamento ao projecto “Escolhas 9.ª Geração”, através do Alto Comissariado para as Migrações, numa candidatura apresentada em conjunto com a Cruz Vermelha local e direccionada para a integração de migrantes. Em comunicado, a Câmara Municipal de Abrantes indica que o projecto pretende “diminuir as barreiras culturais existentes entre a comunidade maioritária e a minoritária, e promover a efectiva e consolidada integração social e o aumento do exercício de cidadania por parte dos participantes, promovendo a consciencialização dos seus deveres enquanto cidadãos”.

Com um financiamento europeu aprovado na ordem dos 230 mil euros para os próximos 18 meses, renovável por igual período, o projecto “vai intervir directamente junto de 60 crianças e jovens e junto de 120 pessoas adultas de forma indirecta”. O Programa Escolhas tem como missão promover a inclusão e integração social de crianças e jovens provenientes de “contextos de maior vulnerabilidade socioeconómica, particularmente de descendentes de migrantes e de crianças e jovens ciganos/as”.

O Orçamento do Estado para 2024 tem previsto uma dotação de 7,9 milhões de euros para financiar o programa, tendo sido aprovados 118 projectos para o ciclo de três anos que começou em 1 de Outubro.