Antigo lagar de Riachos vai ser convertido em estacionamento

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou a aquisição do edifício vulgarmente conhecido por antigo lagar de Riachos, situado no centro daquela vila, com o objectivo de o converter numa zona de estacionamento automóvel com capacidade estimada de 40 lugares. Com uma área aproximada de 600 metros quadrados o prédio urbano é propriedade da Casa Agrícola Antunes Barroso, Lda. E vai ser comprado pelo município pela importância de 65 mil euros.

A autarquia destaca em comunicado que a localização do imóvel, onde pretende criar uma zona de estacionamento, situa-se o mais próximo possível do núcleo urbano mais antigo da vila, junto à Casa do Povo de Riachos, “onde ocorrem diversos eventos culturais, recreativos e sociais e considerando também as dinâmicas quotidianas do comércio tradicional que actualmente se concentram muito em torno da zona central”.