Bombeiros do Cartaxo mostram vigor em desafio internacional

Carlos Melo, Tiago Quina, Joana Rolaça, Alexandra Ferreira e Ruben Pampilhosa, elementos da corporação de Bombeiros Municipais do Cartaxo, subiram os 566 degraus das escadas do Bom Jesus do Monte, em Braga, vestidos com o equipamento completo de protecção individual de bombeiro. O exercício internacional em contrarrelógio reuniu mais de mil bombeiros a 30 de Setembro. Participaram 165 corporações de Portugal, Espanha, Polónia, Roménia, Brasil, Cabo Verde, Alemanha e Inglaterra. Os Bombeiros do Cartaxo participaram ainda na segunda Bênção Nacional de Capacetes, presidida pelo sacerdote Ricardo Fonseca, também bombeiro.