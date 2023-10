Dar ao pedal em VFX para combater isolamento dos idosos

O município de Vila Franca de Xira vai celebrar um protocolo de parceria com a associação de direito privado sem fins lucrativos Pedalar Sem Idade (PSI) visando combater o isolamento dos idosos. A PSI, representante da “Cycling Without Age” em Portugal, é um projecto inovador na área da solidariedade social que tem as suas origens em Copenhaga, Dinamarca, em 2012, e que se transformou num movimento internacional com presença em 50 países visando diminuir o isolamento e a solidão da população idosa.

O principal objectivo é proporcionar às pessoas da terceira idade a oportunidade de recuperar o contacto com o mundo exterior através de passeios de bicicleta em triciclos conduzidos por voluntários com formação específica. Esses passeios levam os idosos de volta ao meio ambiente e à comunidade, permitindo que desfrutem da natureza e interajam com a sociedade. A parceria entre Vila Franca de Xira e a PSI visa promover esses passeios de triciclo melhorando o dia-a-dia dos idosos mas também pretendendo mobilizar, desenvolver e incentivar iniciativas de voluntariado de apoio à terceira idade.