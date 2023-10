Feira da Rádio do Ribatejo em Santarém

A Feira da Rádio do Ribatejo, com exposição de equipamentos de comunicações, rádios antigos e workshops, vai decorrer no dia 29 de Outubro na Sala Multiusos do Convento de São Francisco, em Santarém. Este evento, que dura entre as 10h00 e as 17h00, é promovido pela Associação de Radioamadores do Ribatejo e tem o apoio do município de Santarém.