Fundação Nossa Senhora da Purificação em Fátima abriu portas para visita do executivo

Espaço da Fundação Nossa Senhora da Purificação em Fátima abriga duas valências sociais. A Casa de Acolhimento Residencial acolhe crianças e jovens em situações de perigo.

O núcleo de Fátima da Fundação Nossa Senhora da Purificação abriu as portas para receber o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e a vereadora Micaela Durão, para uma visita às instalações na tarde de 19 de Outubro. A comitiva foi recebida pela directora técnica, Sofie Maucher, numa visita que teve como propósito aprofundar o conhecimento das instalações, das actividades e direcção da instituição.

O espaço da Fundação Nossa Senhora da Purificação em Fátima abriga duas valências sociais distintas: o Centro de Actividades dos Tempos Livres (CATL), direccionado para crianças do primeiro ciclo, onde são desenvolvidas actividades que contribuem para a evolução de conhecimentos e competências, fomentando, assim, o crescimento e a interacção das crianças. Além disso, são oferecidos serviços de gestão de almoços e transporte para as crianças inscritas e conta com uma equipa educativa composta por educadores sociais e auxiliares da acção educativa.

A Casa de Acolhimento Residencial acolhe crianças e jovens em situações de perigo, proporcionando-lhes um ambiente seguro, bem-estar e desenvolvimento integral, segundo nota de imprensa divulgada pela autarquia.