GNR apanha dupla que roubou bicicletas em Benavente

Jovens tentavam vender bicicleta a um idoso quando foram apanhados pela GNR de Benavente.

A GNR apanhou uma dupla que andava a roubar bicicletas na freguesia de Benavente.

No âmbito de uma acção de proximidade os militares identificaram um homem de 18 anos com um comportamento suspeito junto de um idoso, ao qual tentava vender uma bicicleta. O suspeito ao aperceber-se da presença dos militares colocou-se em fuga na bicicleta que tentava vender.

No decorrer das diligências policiais foi possível localizar o suspeito nas imediações do local, em Benavente, juntamente com outro homem de 19 anos, e que tinham na sua posse mais quatro bicicletas que tinham sido furtadas na freguesia. As bicicletas recuperadas foram entregues aos seus legítimos proprietários.

O suspeito de 19 anos foi identificado, o de 18 anos foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público. Recentemente, foram também reportados roubos de bicicletas na freguesia de Samora Correia. A GNR continua a investigação.