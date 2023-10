Gás natural custa 2,2 milhões à Câmara de Vila Franca de Xira

O fornecimento de gás natural ao município de Vila Franca de Xira no próximo ano vai custar dois milhões e 200 mil euros e a empresa vencedora do concurso público foi a Gold Energy que apresentou a proposta mais vantajosa. A autorização de adjudicação foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara depois de, a 12 de Julho deste ano, o município ter deliberado iniciar um procedimento de selecção para um fornecedor de gás natural canalizado a operar no mercado livre. A decisão visa garantir que o município de Vila Franca de Xira receba um fornecimento de gás natural eficiente que atenda às necessidades energéticas da comunidade.