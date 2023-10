Incêndio em fábrica de paletes na Castanheira do Ribatejo

Mais de 100 operacionais estiveram mobilizados quase oito horas no incêndio que deflagrou na madrugada de 22 de Outubro numa fábrica de paletes de madeira na Castanheira do Ribatejo. A fábrica localiza-se perto da auto-estrada do Norte (A1) mas as chamas ficaram circunscritas à unidade industrial. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil o fogo começou pelas 04h30. Três bombeiros foram socorridos no local sendo que um deles teve de ser transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira por exaustão e inalação de fumos.