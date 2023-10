Risco de queda leva ao abate de tília em Santarém

A Câmara de Santarém mandou abater, por razões de segurança, uma tília que se encontrava em mau estado fitossanitário, localizada na Rua Dr. Virgílio Arruda, no bairro do Sacapeito. “Em resultado de uma avaliação do seu estado fitossanitário, estando comprometida a estabilidade mecânica da árvore, e considerando a existência de risco de queda da mesma, colocando em perigo a segurança de pessoas e bens, foi necessário proceder à referida intervenção”, diz o município em comunicado, onde informa ainda que serão plantadas árvores, em substituição da mesma.