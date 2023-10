Salvaterra compra carrinha para crianças com mobilidade condicionada

A Câmara de Salvaterra de Magos investiu cerca de 58 mil euros na aquisição de uma carrinha de nove lugares para transporte escolar, com acessibilidade a crianças e jovens com mobilidade condicionada. No âmbito do transporte escolar vai ser contraído um empréstimo de até 400 mil euros para substituir dois autocarros escolares, um de grande e outro de pequena dimensão, que atingem no final de 2024 a idade limite de 16 anos para transporte de crianças imposta por lei.