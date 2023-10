Vila Franca de Xira atribui bolsas de estudo

Está aberto o período de candidaturas para as Bolsas de Estudo ao Ensino Superior do ano lectivo 2023/2024 a atribuir pela Câmara de Vila Franca de Xira. Esta iniciativa oferece uma oportunidade para os estudantes residentes no concelho e com idade igual ou inferior a 30 anos beneficiarem de apoios financeiros a quem procura prosseguir os estudos superiores mas também incentivar o regresso à educação e formação proporcionando uma oportunidade para aqueles que tenham anteriormente abandonado os estudos.

Neste ano lectivo o município disponibiliza um montante total de 30 mil euros que serão distribuídos por 20 estudantes. Cada bolsa tem um valor de 1.500 euros. O período de candidaturas termina a 31 de Outubro. Para se candidatarem os estudantes devem preencher o formulário de candidatura disponível no site da Câmara de Vila Franca de Xira.