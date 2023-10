Vítor Moreira é presidente do conselho de administração dos SMAS de Vila Franca de Xira

Na última edição de O MIRANTE, na notícia alusiva ao Dia Nacional da Água, escrevemos que Vítor Moreira é administrador dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira não tendo ficado claro no texto que desempenha as funções de presidente do conselho de administração dos SMAS. Aqui fica a devida clarificação.