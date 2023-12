Salvaterra de Magos tem uma estátua que presta homenagem à Falcoaria Real

A inauguração da estátua “Falcoaria”, em Salvaterra de Magos, atraiu uma centena de pessoas. A obra tem cerca de seis metros e meio de altura e foi inaugurada na tarde de sábado, 16 de Dezembro.

A estátua “Falcoaria”, em Salvaterra de Magos, foi inaugurada na tarde de sábado, 16 de Dezembro, na presença de figuras que contribuíram para que o município liderasse, em 2016, a candidatura da prática da falcoaria a Património Cultural Imaterial da Humanidade, juntamente com a Universidade de Évora e a Associação Portuguesa de Falcoaria (APF). A estátua, toda em mármore, apresenta um falcoeiro com um falcão na mão e é da autoria de Leonel dos Santos, que contou com a ajuda de Guilherme Pontes.

Segundo o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, a estátua tem cerca de seis metros e meio de altura e “recorda todos aqueles que passaram e trabalharam na Falcoaria Real, muitos deles oriundos dos Países Baixos e que acabaram por deixar família em Salvaterra de Magos”. O presidente da APF, António Carapuço, revelou que existem projectos pensados para serem executados em parceria com o município, nomeadamente a criação de uma zona de caça para a falcoaria no concelho, atraindo falcoeiros nacionais e internacionais, a manutenção e certificação do Curso de Iniciação à Falcoaria, ministrado na Falcoaria Real, e um projecto científico internacional direccionado para a conservação das aves de presa.

Antes da estátua ser destapada, perante uma centena de pessoas, o município presenteou a população com uma actuação com fogo e outra de fandango pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Salvaterra de Magos. No âmbito das comemorações do sétimo aniversário da distinção pela UNESCO, realizou-se recentemente a prova de falcoaria Nuno Sepúlveda Velloso, que reuniu 25 falcoeiros nacionais e internacionais e 48 aves de presa de diferentes espécies na Falcoaria Real. Ainda no âmbito do aniversário, pode ser visitada, na galeria de exposições da Falcoaria Real, a exposição “Aves de Rapina”, de Frederick Pallinger, patente até 31 de Maio de 2024. Recorde-se que o município de Salvaterra de Magos registou a marca de Capital Nacional da Falcoaria em 2014.