Arte rasca

O secretário de Estado para a Modernização Administrativa, Mário Campolargo, visitou no Verão passado a Loja do Cidadão de Santarém, que lhe foi apresentada como “a mais bonita do país”, e o governante aceitou a informação como boa. Felizmente para o orgulho escalabitano, o secretário de Estado não passou por uma das alas do edifício, que se encontra no estado que a imagem documenta, senão talvez mudasse de opinião. A não ser que goste de arte urbana no seu nível mais rasca... .