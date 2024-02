Chuva dissolvente

Os utentes da Ribatejana deram conta de uma viagem atribulada.

Os utentes da Ribatejana deram conta de uma viagem atribulada num dos autocarros da transportadora em que a água pingava do tejadilho do veículo. A situação fez com que durante a viagem fosse necessário manter o chapéu de chuva aberto. Se dúvidas havia que a frota precisa de ser renovada com este episódio ficam dissolvidas....