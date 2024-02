Faria a dar nas vistas

O líder nacional do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, passou pelo Entroncamento na manhã de segunda-feira, 12 de Fevereiro.

O líder nacional do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, passou pelo Entroncamento na manhã de segunda-feira, 12 de Fevereiro, acompanhado por alguns dos candidatos do PS às legislativas pelo círculo de Santarém como Alexandra Leitão e Hugo Costa. Mas quem deu realmente nas vistas, pelo menos durante a breve entrevista televisiva, foi o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, que envergou um berrante colete reflector, que por alguns instantes lhe deu uma visibilidade e projecção mediática difícil de ignorar. O autarca terá sido apanhado a meio de alguma mudança de pneu?.