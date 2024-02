Nem que chovam picaretas!

Rio Maior foi uma das excepções à vaga de cancelamentos e adiamentos de festejos carnavalescos.

Rio Maior foi uma das excepções à vaga de cancelamentos e adiamentos de festejos carnavalescos no fim de semana devido às condições climatéricas. Na Cidade do Desporto o Carnaval levou-se na desportiva, sem medo da chuva e até com alguns autarcas a aderirem ao espírito da quadra, como o presidente da câmara Filipe Santana Dias e a vereadora Leonor Fragoso, que apareceram disfarçados durante o desfile das crianças das escolas do concelho. Os outros eleitos da maioria PSD/CDS, pelos vistos mais avessos a folias, optaram por não se mascarar, mas pelo menos lá sorriram para a fotografia....