Caixeiros recebem apoio

O Grupo de Futebol dos Empregados do Comércio de Santarém, também conhecido por Caixeiros, vai receber um apoio de mil euros da Câmara Municipal de Santarém para ajudar a suportar as despesas da participação no Campeonato do Mundo de Teqball, que decorreu em Banguecoque, na Tailândia. Três atletas do clube escalabitano representaram Portugal nesse evento desportivo, através da Federação de Teqball de Portugal.