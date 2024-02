Santarém Basket conquista torneio em sub-12 masculinos

A equipa sub-12 masculina do Santarém Basket Clube conquistou a Big Twelve, prova organizada pela Associação de Basquetebol de Santarém. A equipa de basquetebol escalabitana derrotou na final o CD Torres Novas-OAB por 50-24 no Palácio dos Desportos Helena Sentieiro, em Torres Novas, terminando a competição sem qualquer derrota.

Entretanto, as equipas dos escalões sub-16 masculino e feminino do Santarém Basket apuraram-se para os respectivos campeonatos nacionais, após vencerem os dois jogos de qualificação que tinham no calendário.