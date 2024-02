Legislativas: Mais de 377 mil eleitores vão eleger nove deputados pelo círculo de Santarém

São 14 as forças políticas que vão a votos pelo círculo eleitoral de Santarém no dia 10 de Março, nas eleições legislativas antecipadas.

Mais de 377 mil eleitores vão ser chamados a eleger nove deputados entre as 14 forças políticas que apresentaram candidaturas pelo círculo eleitoral de Santarém nas legislativas antecipadas de 10 de Março. Segundo o Tribunal de Santarém, no boletim de voto estarão, por esta ordem, 14 opções de voto: CDU, AD (Aliança Democrática), Alternativa Democrática Nacional, Ergue-te, Iniciativa Liberal, Chega, Reagir-Incluir-Reciclar, Livre, Nova Direita, Volt Portugal, Pessoas-Animais-Natureza, Partido Socialista, Alternativa 21 e Bloco de Esquerda.

Das três forças políticas que elegeram deputados nas legislativas de 2022 pelo círculo de Santarém, o PS e o Chega voltam a apostar nos mesmos cabeças-de-lista. A deputada e actual coordenadora do programa eleitoral dos socialistas, Alexandra Leitão, volta a encabeçar a lista de candidatos a deputados do PS, e o actual vice-presidente do Chega e vereador na Câmara de Santarém, Pedro Frazão, foi novamente o nome escolhido para liderar a lista do Chega.

À excepção do PS e do Chega, as outras principais forças políticas apresentaram novos cabeças-de-lista. Eduardo Oliveira e Sousa, de 70 anos, é o cabeça-de-lista da Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), com o presidente da distrital do PSD de Santarém, João Moura, e a ex-presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais, a ocuparem os lugares seguintes na lista. Oliveira e Sousa é empresário agrícola e florestal e foi presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) entre 2017 e 2023.

Bernardino Soares, 52 anos, ex-presidente da Câmara Municipal de Loures entre 2013 e 2021, vai ser o cabeça de lista da CDU, ao passo que o Bloco de Esquerda (BE) tem como primeiro candidato Bruno Góis, assessor do grupo parlamentar do BE na área da Educação e Ciência. A lista da Iniciativa Liberal é encabeçada por João Seilá, enquanto a lista do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) é liderada por Vera Matos. Já o partido Livre vai concorrer às próximas eleições legislativas pelo círculo de Santarém com uma lista encabeçada por Pedro Mendonça e o Volt tem como cabeça-de-lista Daniel Nobre.

Segundo dados da comissão nacional de eleições, o distrito de Santarém conta actualmente com 377.315 eleitores. Em Janeiro de 2022 estavam inscritos 378.044 eleitores. Nos resultados das eleições legislativas de 2022 o PS obteve a maioria dos votos com 41,19%, resultando na eleição de cinco deputados. O PSD ficou em segundo lugar com 26,87% dos votos elegendo três deputados. Além do PS e do PSD o partido Chega também conseguiu representação por este círculo, com 10,91% dos votos, elegendo um deputado.

Composto por 21 municípios o distrito perdeu, entre 2011 e 2021, mais de 28 mil habitantes, passando de uma população de 453.646 habitantes para 425.431, o que representa uma diminuição de 6,2%. Esta tendência de diminuição da população foi observada na maioria dos concelhos do distrito, com excepção de Benavente, que registou um aumento da população residente. Para além do envelhecimento a desertificação e envelhecimento da população são outros dos problemas que assolam a região.