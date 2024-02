Caminhada do Dador Nacional em Azambuja

A freguesia de Azambuja recebe no domingo, 18 de Fevereiro, a Caminhada do Dador Nacional, inserida no Programa de Atividade Física para Todos (PAFT) promovida pela Câmara de Azambuja em parecia com o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Azambuja. O ponto de encontro é na sede dos Dadores de Sangue, pelas 09h00, e o percurso tem cerca de oito quilómetros, contando com acompanhamento permanente de um carro de apoio.

As inscrições para participar na caminhada são gratuitas e abertas a toda a população podendo serem feitas através de formulários disponibilizados online, até 16 de Fevereiro, ou no próprio dia e local. O PAFT aos fins-de-semana ocorre quinzenalmente, aos domingos, e vai percorrendo as diversas freguesias do concelho de Azambuja.