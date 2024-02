Coral Infantil e Juvenil de Ourém completou meio século de vida

O Coral Infantil e Juvenil de Ourém, da Academia de Música Banda de Ourém (AMBO) assinalou a 4 de Fevereiro meio século de vida. A data foi assinalada com um espectáculo no Teatro Municipal de Ourém que contou com as participações de várias associações, nomeadamente do Grupo de Teatro Apollo, da Academia de Dança Arabesque e do quarteto musical “Tomar-lhe o Gosto”. Na reunião de câmara de 5 de Fevereiro, a vereadora Isabel Costa apresentou um voto de congratulação pelo 50.º aniversário do Coral Infantil e Juvenil, fundado em 1974, sob a direcção artística de Marto Guerra, e liderado nos dias de hoje por José Santos. “O Coral Infantil e Juvenil de Ourém tem desempenhado um papel de vulto na dinamização cultural do concelho, mobilizando coralistas e famílias, tendo dado formação musical (a par dos valores educacionais e de cidadania) a várias gerações de crianças e jovens, o que constitui para os ourienses, motivo de grande gratidão e reconhecimento”, disse a autarca.