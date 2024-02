Elevador avariado dificulta a vida aos utentes no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria

Há relatos de situações pontuais em que utentes de cadeira de rodas tiveram de ser levados ao colo escada acima no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria devido a avaria do elevador. Câmara de Vila Franca de Xira promete reparar o equipamento.

Vários utentes com mobilidade reduzida da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) que funciona no primeiro piso do Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, estão há vários dias sem poder usar o elevador para aceder ao equipamento. Segundo relatos de quem precisou de ali ser atendido terá havido utentes em cadeiras de rodas que tiveram de ser transportados ao colo por seguranças e profissionais de saúde para conseguirem aceder ao espaço, situação que para muitos configurou um cenário “humilhante e terceiro mundista”. Quem não se desloca em cadeira de rodas e anda de canadianas teve de subir a custo os dois vãos de escadas até conseguir chegar ao serviço de saúde. O elevador em causa é há muito uma dor de cabeça para quem geria a unidade de saúde. Com a transferência de competências da saúde no final do ano passado da esfera do Ministério da Saúde para a Câmara de Vila Franca de Xira, cabe agora à autarquia a manutenção das instalações e desencadear os trabalhos necessários para reparar o equipamento. “Temos vindo a acompanhar esta situação e estamos já com o procedimento para a reparação do elevador em curso”, garante Fernando Paulo Ferreira, presidente da câmara, sem no entanto dar uma previsão para a reparação do equipamento.

O autarca confirma que o elevador já apresentava avarias antes de ter passado para a competência municipal. “Já estamos a tratar de o reparar com a colaboração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo”, explicou, depois de questionado sobre o problema por David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). “Já que o presidente não nos conseguiu dizer o ponto de situação dos centros de saúde eu faço o trabalho por si e digo-lhe que o elevador da UCSP da Póvoa está avariado”, criticou.

Questionada por O MIRANTE, a ULS Estuário do Tejo explica que a manutenção dos edifícios é da responsabilidade do município mas que tem feito contactos no sentido de acelerar a resolução da avaria que, segundo explica, se deve a uma peça que chegará no decorrer desta semana.

Esta não é a primeira vez que o Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria é notícia por degradação do edifício e falta de médicos ao serviço. No último Verão vieram a público imagens de infiltrações em várias áreas do edifício que motivaram queixas dos utentes e dos profissionais de saúde. Antes, também o ar condicionado do espaço esteve avariado durante quatro anos. Em Janeiro deste ano, recorde-se, foi aprovada a candidatura do município à construção de um novo centro de saúde para substituir o actual que já não aguenta com a sobrecarga de utentes.