Faleceu um homem do associativismo e ex-autarca em Atouguia

O executivo da Câmara Municipal de Ourém atribuiu um voto de pesar pelo falecimento de Manuel Gonçalves da Silva, munícipe com uma reconhecida trajectória autárquica e associativa no concelho, nomeadamente na freguesia de Atouguia. Luís Albuquerque, presidente do município, descreveu Manuel Gonçalves da Silva como uma pessoa com “personalidade íntegra que sempre pautou a sua acção por uma profunda dedicação à comunidade, desempenhando o cargo de presidente de Junta de Freguesia de Atouguia em dois mandatos e contribuindo para o desenvolvimento da sua terra e para a melhoria das condições de vida dos seus conterrâneos”.

Manuel Gonçalves da Silva também foi um dos fundadores do Centro Social Paroquial da Freguesia de Atouguia, assumindo funções como membro de várias direcções da instituição e do conselho fiscal. Integrou ainda os corpos sociais da Fundação Arca da Aliança e foi membro do Conselho Económico da Igreja de Atouguia durante vários anos. “A idoneidade e elevação que Manuel Gonçalves da Silva demonstrou no exercício de funções públicas e a postura sempre cooperante para o bem comum e na defesa do interesse público são características que permanecem e marcam a comunidade, como exemplos de competência e abnegação em prol dos outros”, disse Luís Albuquerque.