Inestética apresenta seis mini-óperas no Palácio do Sobralinho

Num misto de ópera contemporânea e romance poético, a Companhia Teatral Inestética estreou a 27 de Janeiro a sua mais recente criação, “Seis mini-óperas de laboratório”, no Palácio do Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira. A obra assinala a estreia pública das seis mini óperas criadas durante o 2º Laboratório de Criação de Ópera Contemporânea, organizado pela Inestética no Palácio do Sobralinho, entre Outubro de 2023 e Janeiro de 2024. O projecto foi liderado artisticamente pelo compositor Carlos Marecos e pelo encenador Alexandre Lyra Leite, baseando-se em poemas de amor de autores portugueses dos séculos XVII ao XX.

O espectáculo inclui peças inéditas dos compositores Bárbara Sanchez, David Miguel, Diogo da Costa Ferreira, Iris Bramberger, João Pacheco e Tiago Jesus. As óperas serão interpretadas por Rui Baeta (barítono), Patrícia Modesto (soprano), Adriana Almeida (flauta), Philippe Trovão (saxofone), Magda Pinto (viola de arco) e Joana Correia (violoncelo).