Mais de um milhão de euros para freguesias de Abrantes fazerem obras prioritárias

Município de Abrantes aprovou a atribuição de mais de 1,4 milhões de euros para as juntas de freguesia do concelho, através dos contratos interadministrativos, realizarem obras consideradas prioritárias. A União de Freguesias de Alvega e Concavada fica de fora devido à realização de eleições intercalares.

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou por unanimidade a proposta de celebração de contratos interadministrativos com as juntas de freguesia do concelho, para realização de diversas obras nos respectivos territórios, durante o ano 2024, no valor global de 1,4 milhões de euros. Esta proposta deixa de fora a União de Freguesias de Alvega e Concavada que vai, este mês de Fevereiro, a eleições intercalares. O documento vai agora seguir para apreciação da Assembleia Municipal de Abrantes.

Para o presidente do município, Manuel Valamatos, este é um exemplo flagrante do esforço que é colocado ao serviço das comunidades, com a realização de “dezenas de obras” em todas as freguesias do concelho. “É um investimento de mais de um milhão de euros nas nossas comunidades, em ruas, estradas, iluminação, muros, em tudo o que se identificou como acções prioritárias e que eram da responsabilidade do município e com a assinatura destes contratos interadministrativos vamos conseguir cumprir, em 2024, esta resposta tão importante”.