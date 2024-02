Pavilhões desportivos de Benavente com iluminação amiga do ambiente

Município de Benavente está a substituir a iluminação dos pavilhões desportivos o que vai permitir reduzir o consumo energético.

A Câmara Municipal de Benavente está a substituir a iluminação dos pavilhões desportivos de Samora Correia, Barrosa, Casa do Povo de Benavente e do Porto Alto, da Escola Secundária de Benavente, do Porto Alto e de Santo Estêvão. O investimento total é de 51.861 euros, verba comparticipada pelo Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia (PPNEC), promovido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Com a instalação destes novos equipamentos nos pavilhões e ginásios, a autarquia consegue reduções de consumo. Tendo em conta a situação de emergência climática, a Comissão Europeia e Portugal assumiram o compromisso de neutralidade carbónica em 2050. “O município de Benavente contribui para esta transição com vista a um sistema energético limpo e eficiente, não deixando passar a possibilidade de candidatura à 7ª edição do PPEC, que financia as medidas de eficiência no consumo de energia que contribuem para as metas definidas no PNEC 2030”, diz a nota do município.