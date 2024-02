Protocolo ajuda famílias carenciadas de VFX a suportar custos com animais

O município de Vila Franca de Xira e a Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental (Animalife) assinaram um protocolo visando apoiar os tutores de animais de estimação no concelho. A medida permite dar apoio a famílias em situação de carência económica que têm animais de companhia, no que diz respeito a bens de primeira necessidade como alimentos e medicamentos mas também no que toca ao apoio nos serviços médico-veterinários dos animais.

O protocolo estabelece que o município identifica as famílias em situação de carência económica e depois cabe à associação avaliar as necessidades dos animais em termos de alimentação, desparasitação, vacinação, esterilização e outros. O protocolo prevê apoios de cinco euros mensais por cão e de 2,5 euros por cada gato servindo o apoio para acesso a bens essenciais para os animais.