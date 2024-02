Rastreio ao cancro de mama em Benavente

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai estar em Benavente para efectuar o rastreio do Cancro de Mama. A unidade móvel vai estar junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Benavente de 27 de Fevereiro a 6 de Março. São elegíveis para o rastreio as mulheres na faixa etária dos 50 aos 69 anos, sem sintomas mamários, sem próteses ou histórico de cancro da mama. A LPCC recorda que as mulheres devem efectuar o rastreio de dois em dois anos.

Um inquérito conduzido em 2023 pela LPCC, Núcleo Regional do Sul, revelou que 98,8% das utentes do rastreio sentiram-se satisfeitas ou muito satisfeitas com o serviço oferecido. “A LPCC assegura rigorosos procedimentos de segurança e higienização diária para garantir o bom funcionamento das unidades móveis durante o rastreio proporcionando tranquilidade e qualidade no atendimento às mulheres de Benavente”, diz.