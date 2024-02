Santarém lança campanha de sensibilização para a separação de resíduos

“Tudo no mesmo saco já não serve” é o mote da iniciativa que pretende informar e consciencializar a população para a necessidade de separação e reciclagem dos resíduos.

A Câmara de Santarém iniciou no dia 7 de Fevereiro a campanha de sensibilização para a separação de resíduos “Tudo no mesmo saco já não serve”. Diogo Gomes, vereador responsável pela gestão de resíduos, associou-se à iniciativa, que começou no Jardim da Liberdade com a distribuição de um folheto que pretende informar e consciencializar a população para a necessidade de separação e reciclagem dos resíduos.

A iniciativa “Santarém, pequenos gestos, grandes mudanças” decorreu durante toda a manhã de 7 de Fevereiro, junto à ilha ecológica do Jardim da Liberdade, com um dos novos veículos de recolha de resíduos urbanos e com as equipas da Divisão do Ambiente e Sustentabilidade.

A Câmara de Santarém refere que tem investido em veículos de recolha, em prestações de serviços de recolha para responder melhor às necessidades, à requalificação da rede de contentores e aposta em ecopontos e contentores subterrâneos. Tem também trabalhado na substituição da rede obsoleta de oleões da RSTJ por 44 oleões novos, em todas as freguesias do concelho. O município sublinha ainda que dispõe de serviços de recolha de monos e resíduos verdes sob agendamento.