Freixianda em festa distinguiu a interculturalidade

A comunidade de Freixianda, representada pela escola básica integrada, pela associação de pais e Encarregados de Educação, em conjunto com o centro social e paroquial, transformou o pavilhão municipal da localidade numa verdadeira festa com um animado desfile carnavalesco, cujo tema central foi a Interculturalidade.

O cortejo contou com a participação de 18 grupos de foliões que invadiram o pavilhão exibindo com entusiasmo os seus disfarces e coreografias perante o júri. O painel de avaliação contou com a presença dos vereadores da Câmara Municipal de Ourém, Rui Vital e Humberto Antunes, além do presidente de Junta da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes.

A cerimónia encerrou com a entrega de prémios, destacando grupos vencedores em várias categorias. Contas feitas, no desfecho, a vitória foi da alegria e do espírito carnavalesco que contagiou todos os presentes.