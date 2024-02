Abertas inscrições para expositores nas festas do concelho de Constância

As inscrições estão abertas para a 33ª Feira Nacional de Artesanato e a 16ª Mostra de Doces Sabores que vão realizar-se em Constância no âmbito das Festas do Concelho e da Nossa Senhora da Boa Viagem que decorrem entre 29 de Março e 1 de Abril. A Câmara de Constância, a Paróquia, os moradores, as escolas, o comércio e as instituições do concelho já estão a tratar dos preparativos.

O Dia do Concelho, na segunda-feira a seguir à Páscoa, é o ponto alto dos festejos com as cerimónias religiosas, nomeadamente a missa solene, a procissão em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere e dos veículos na Praça Alexandre Herculano.