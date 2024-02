Corrida das Pontes regressa a Coruche a 26 de Maio



A 18ª edição da Corrida das Pontes, que integra a 18ª Corrida da Família, realiza-se a 26 de Maio. A prova principal vai ter um circuito de dez quilómetros em estrada plana, a que se soma mais três quilómetros da Corrida da Família, destinada a todos os que desejam participar na festa desportiva, a correr ou a caminhar. Esta iniciativa é organizada pela Câmara de Coruche, em parceria com a Trilho Perdido, e tem início às 10h00 com partida e chegada ao Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos, em Coruche.

Aos cinco e aos 7,5 quilómetros vai haver abastecimento de água e na chegada à meta não vão faltar fruta e líquidos. Como já é habitual está prevista uma aula prévia de aquecimento. As inscrições são obrigatórias e podem ser feitas até 20 de Maio, com descontos até 30 de Abril (7,5 euros até 30 de Abril e 10 euros de 1 a 20 de Maio). A participação na Corrida da Família requer inscrição mas é gratuita.

Os participantes competem em oito escalões: Juniores (18 e 19 anos); seniores (20 aos 34 anos) e seis escalões de veteranos (35 aos 60 anos). Vão ser atribuídos prémios individuais e colectivos aos cinco primeiros das classificações gerais masculina e feminina. Também o atleta e a atleta mais velhos que terminem a prova recebem troféus. As inscrições são limitadas a 600 participantes em ambas as corridas. Mais informações na página oficial do evento na rede social Facebook.