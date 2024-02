Freguesia de Ferreira do Zêzere abre candidaturas para primeiro Orçamento Participativo

A iniciativa é dirigida a maiores de 16 anos, residentes e recenseados na freguesia de Ferreira do Zêzere, bem como a todas as instituições com residência fiscal na freguesia.

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere está a implementar pela primeira vez o Orçamento Participativo, já com candidaturas abertas, para “envolver os cidadãos na tomada de decisões e na gestão de recursos” públicos. “É um sinal para a população de que pode, com este instrumento, contribuir na decisão de um projecto que ache que seja benéfico para a freguesia, a nível ambiental ou social, e, num acto participativo e de cidadania democrático, poder sinalizar esse objectivo e depois eleger esse projecto que quer ver concretizado aqui na freguesia”, disse à Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, o socialista Armando Cotrim.

Eleito em 2021, o executivo presidido por Armando Cotrim deliberou promover pela primeira vez este “instrumento de democracia participativa” que “permite aos cidadãos decidirem sobre uma parte do orçamento executado pela freguesia, sendo o Orçamento Participativo (OP) um “convite a todos os cidadãos a identificar, debater e propor projectos estruturais” para o território.

“É claro que, ao nível da freguesia, a verba que temos disponível neste primeiro orçamento é de três mil euros, não é um valor muito avultado, mas é um sinal que às vezes as coisas pequenas podem ser concretizadas. Mas, mesmo assim, três mil euros já dará para fazer algum projecto interessante”, indicou o autarca.

Armando Cotrim disse ainda esperar projectos a “nível ambiental”, salientando que desde o ano passado Ferreira do Zêzere ostenta “o selo Eco-Freguesia”, galardão que distingue as freguesias com melhores práticas de sustentabilidade ambiental, sócioeconómica e cultural, simbolizado pela Bandeira Verde.

O processo de candidaturas no âmbito do OP da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, que vai premiar com três mil euros o projecto mais votado, decorre até 15 de Março, com as normas a indicarem a sua implementação até final do ano 2024.