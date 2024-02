Inscrições abertas para trail “Terras do Sardão”

Estão abertas as inscrições para a nona edição do trail “Terras do Sardão”, no Sardoal. A iniciativa decorre a 26 de Maio com uma prova longa de 30 quilómetros e uma curta de 17 quilómetros. A competição, que faz parte do Circuito de Trail do Ribatejo, vai ter também uma caminhada de 10 quilómetros. O evento é organizado pelo município em parceria com o Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos” e várias colectividades do concelho para apoio logístico e de controlo ao longo do percurso. As inscrições podem ser feitas até 15 de Maio no site do Trilho Perdido. Para mais informações devem ser contactadas os serviços de desporto municipais.