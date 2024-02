PSD com nova mudança no elenco na Câmara de Santarém

Suspensão de mandato do vereador Diogo Gomes por 300 dias abriu vaga para a entrada de Alfredo Amante na equipa do PSD no executivo municipal de Santarém.

O vereador da Câmara de Santarém Diogo Gomes, eleito pelo PSD, foi substituído no executivo municipal por Alfredo Amante após ter sido aceite o seu pedido de suspensão de mandato por 300 dias, com efeitos a partir de 10 de Março. Este é o terceiro eleito pela lista do PSD a motivar alterações na bancada social-democrata depois das renúncias ao mandato de Inês Barroso e de Carmen Antunes.

Recorde-se que Inês Barroso, que iniciou o mandato como vice-presidente do município, deixou as funções autárquicas para assumir o mandato de deputada na Assembleia da República após as eleições legislativas de há dois anos. Carmen Antunes, que substituiu Inês Barroso, esteve algum tempo como vereadora com pelouros mas acabou por renunciar ao mandato em Abril de 2023 para abraçar um novo desafio profissional. Foi substituída no executivo pela jovem advogada Beatriz Martins.

Agora é a vez de entrar no executivo Alfredo Amante, professor que já tinha sido chefe da Divisão de Educação na Câmara de Santarém. Neste mandato também já vinha substituindo alguns vereadores sempre que não podiam comparecer às reuniões do executivo. Tem, à partida, dez meses como vereador pela frente devendo-lhe ser atribuídos alguns pelouros em Março.