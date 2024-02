Torre do Relógio de Pernes com novas portas e corrimões

A Junta de Freguesia de Pernes vai contar com um apoio de 6.140 euros da parte da Câmara de Santarém, para ajudar a suportar os trabalhos de substituição de portas e colocação de corrimões na Torre do Relógio, património emblemático da vila de Pernes. Da sua história pouco consta, sabendo-se apenas que teve a sua origem na época romana. O edifício começou por funcionar durante a ocupação romana como posto de vigia e depósito de rendas e tributos. Entre o séculos XVI e XIX funcionou como Paços do Concelho, quando Pernes foi concelho, tendo depois servido como prisão.